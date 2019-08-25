قناة المسيرة: جماعة الحوثي تهاجم مطار أبها بالسعودية بطائرات مسيرة

قالت "قناة المسيرة" الناطقة بلسان حركة الحوثي اليمنية، نقلا عن متحدث عسكري باسم الحركة المتحالفة مع إيران، إن الحوثيين هاجموا مطار أبها بالسعودية بطائرات مسيرة اليوم الأحد.

وأضاف المتحدث أن الطائرات هاجمت برج المراقبة بالمطار، هذا ولم يصدر أي تأكيد حول هذه المزاعم من قبل السلطات السعودية.

وصعد الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء هجماتهم على أهداف في السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية. وردا على ذلك استهدف التحالف الذي تقوده السعودية أهدافا عسكرية تابعة للحوثيين ولا سيما حول صنعاء.

ويهدد هذا التصعيد اتفاقا ترعاه الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات من مدينة الحديدة الساحلية التي أصبحت محور الحرب العام الماضي عندما حاول التحالف السيطرة على مينائها.

ويعد هذا الميناء خط الإمداد الرئيسي للحوثيين وشريان الحياة لملايين اليمنيين.

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