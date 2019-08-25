إخلاء شاطئ في برشلونة بسبب عبوة ناسفة

قالت متحدثة باسم الحرس المدني الإسباني إنه تم إخلاء شاطيء في برشلونة اليوم الأحد بعدما عثرت الشرطة على عبوة ناسفة في المياه بدا أنها قديمة ويعود تاريخها إلى نحو 80 عاما خلال الحرب الأهلية الاسبانية.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول العبوة قبالة شاطئ سانت سيباستيا، أحد أشهر شواطئ برشلونة.

وقالت المتحدثة إن متخصصين سيصلون غدا الاثنين لإبطال مفعول العبوة التي يمكن أن يكون تاريخها عائدا إلى الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1936 و1939 مضيفة أن إغلاق المنطقة سيستمر إلى أن يتم تأمينها.

وأضافت المتحدثة أن غواصا من الشرطة اعتاد السباحة في المنطقة عثر وهو في غير ساعات عمله على العبوة التي تم رصدها على عمق ثلاثة أمتار على مسافة 25 مترا من الشاطيء.

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