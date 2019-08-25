شاهد: فراعنة وألعاب نارية في مهرجان للفرق الموسيقية العسكرية بموسكو

قدمت فرق موسيقية تابعة لجيوش عالمية عروضاً، أمس الأحد، في الساحة الحمراء، أمام الكرملين، في قلب العاصمة الروسية، موسكو. والعروض السنوية تندرج في إطار مهرجان أطلق عليه اسم "سباسكايا باشنيا"، أي "برج الكرملين المخلص".

وأدت الفرق عروضاً وأنواعاً موسيقية مختلفة، بدءاً من المقطوعات الكلاسيكية والاستعراضات العسكرية الراجلة ووصولاً إلى المعزوفات الحديثة، و"الأغاني الضاربة" في الأسواق.

وشاركت كوريا الشمالية في الحدث للمرة الأولى منذ انطلاقه عام 2007.

وأضاءت الألعاب النارية سماء موسكو مع انطلاق مهرجان "سباسكايا باشنيا" نسبة إلى برج المنقذ بقصر الكرملين. وفيه تستعرض الفرق مهاراتها لتقديم أنواع مختلفة من الموسيقى منها المعزوفات الكلاسيكية والموسيقى العسكرية والأغاني الشعبية الحديثة.

وشارك في مهرجان هذا العام أكثر من ألف عازف من 30 أوركسترا قدموا من 12 دولة منها الفرقة السيمفونية العسكرية المصرية التي تميزت بالزي الفرعوني والفرقة العسكرية الكورية الشمالية والتي شاركت في الحدث للمرة الأولى.

ويقام المهرجان سنوياً منذ العام 2007.