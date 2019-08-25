شاهد: زوجات قادة مجموعة السبع يتذوقن "السانغريا" في قرية فرنسية

زارت زوجات رؤساء ورؤساء حكومات الدول الصناعية السبع الكبرى، إضافة إلى سيدة أستراليا الأولى وسيدة تشيلي الأولى، الدولتان المدعوتان إلى القمة، قرية صغيرة، اليوم، الأحد، في إقليم الباسك الفرنسي.

ورافقت السيدة بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، السيدات الأخريات في جولة في قرية إسبيليت الباسكية، الواقعة في مقاطعة البيرينيه الأطلسية وهي تشتهر بإنتاج التوابل والفلفل.

فلفل إسبيليت فلفل خاص بمنطقة الباسك في شقيها الإسباني والفرنسي

ومن بين المشاركات في الزيارة كانت هناك ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي، وزوجة رئيس وزراء اليابان، آكي آبي، وزوجة رئيس المجلس الأوروبي، مالغورزاتا توسك، وسيدتا تشيلي وأستراليا الأولييْن، سيسيليا موريل وجيني موريسون.

ولم يرافق زوج المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السيدات في زيارتهن.

وبحسب ما قالته وسائل إعلام محلية، تابعت السيدات مباراة في رياضة "باسك بيلوتا" (كرة الباسك) كما قمن بزيارة المتاجر وتذوقن منتجات محلية منها خمر السانغريا، الذي يتشكل بشكل رئيسي من النبيذ الأحمر، وتدخل إليه التوابل والفاكهة.

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