عندما تذكر مدينة دبي، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن جمال هذه المدينة الساحرة التي تُسابق العالم في تطوّرها وتقدّمها وتطاول مبانيها وناطحات السحاب فيها، ودبي مدينة من مدن الإمارات العربية المتحدّة، يعرف عنها بأنها مدينة جميلة وساحرة، لمع اسمها في عالم السياحة والاقتصاد والثقافة.

فهي موطن لعدد كبير من المتاحف، من المبتكر إلى العطري - نستكشف متاحف دبي الرائعة.

تركز هذه الحديقة على تعريف الزوّار بمعجزات القرآن الكريم ونشر القيم الإسلامية كالتسامح والسلام والمحبة. الدخول إلى هذه الحديقة المُمتدّة على مساحة 60 هكتاراً مجاني، حيث سيكتشف الزوّار أنواع مختلفة من النباتات والأشجار المذكورة في القرآن مثل التين والرمان والزيتون والأعناب وغيرها

وتهدف الحديقة إلى توفير جسور التواصل الفكري والثقافي مع مختلف الثقافات والأديان والشعوب لرؤية الإنجازات الثقافية للديانة الإسلامية في المجالات العلمية والطبية.

هناك جاذبية أخرى في الحديقة القرآنية وهي كهف المعجزات حيث يضم عروضًا مجسمة لعدد من المعجزات التي ذُكرت في القرآن.

متحف الشندغة:

من النباتات العطرية إلى أول متحف في الإمارات مخصص للعطور ... الشندغة هو موطن بيت العطور.

متحف الشندجة هو متحف تراثي من طراز عالمي يربط المواطنين والمقيمين والزوار بالتراث الغني لإمارة دبي، ويحتضن القيم التقليدية للإمارة وتواصلها عبر الأجيال، وصولاً الى الهوية الإمارتية المعاصرة، ويتيح المتحف للمواطنين والمقيمين والزوار فرصة الاحتفاء بالتراث والثقافة المحليين، ضمن بيئة تفاعلية وتشاركية تمنح الجميع الفائدة والمتعة.

متحف القهوة:

يعد متحف القهوة، ملاذًا رائعًا في يوم حار من دبي، فهو مجموعة رائعة من القطع الأثرية والكتب والتذكارات القديمة.

بدءا من أواني القهوة العربية العتيقة، التي تسمى "دلة" ... إلى كؤوس إحياء ذكرى زفاف أمير بريطانيا وأميرة ويلز عام 1981.

هذا المتحف المثير للإهتمام يعرض تاريخ القهوة والطرق المختلفة في صنعها حول العالم، حيث يعرض الأدوات الخاصة والمختلفة في الصنع بالإضافة الى بعض الوثائق التاريخية المتعلقة بالقهوة.

بعد الإنتهاء من جولتك في المتحف بإمكانك تجربة بعض العينات في جناح التحميص.

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