غارات اسرائيلية تستهدف مواقع لحماس في غزة ولبنان ردا على صواريخ من القطاع

قصف الطيران الإسرائيلي أهدافاً تابعة لحركة حماس في قطاع غزة رداً على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل، حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين.

كما أعلنت السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراء عقابي يتمثل في خفض إدخال الوقود إلى محطة الطاقة الرئيسية في قطاع غزة، ما يعني انخفاضا كبيرا في التغذية بالتيار الكهربائي.

وكان الجيش أعلن في وقت سابق أن ثلاثة صواريخ أُطلقت مساء الأحد من قطاع غزة على جنوب إسرائيل.

وقال الجيش في بيان إن "منظومة القبة الحديد اعترضت صاروخين" من الصواريخ الثلاثة.

وصرّح الجيش في بيان آخر صباح الإثنين "رداً على ذلك، ضربت طائرات إسرائيلية عدداً من الأهداف الإرهابية في مجمع عسكري تابع لحماس في شمال قطاع غزة، بينها مكتب قائد كتيبة في حماس".

كما استهدفت اسرائيل بعد منتصف الليل الإثنين موقعاً لفصيل فلسطيني موال لدمشق في شرق لبنان قرب الحدود السورية، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، بعد ساعات من توعد حزب الله بالرد على اسرائيل إثر سقوط طائرتين في معقله جنوب بيروت.

وأفادت الوكالة صباح الإثنين عن "ثلاث غارات معادية استهدفت سلسلة جبال لبنان الشرقية المقابلة لجرود بلدة قوسايا.. حيث مواقع عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة" ،وقالت إن عناصر الموقع "ردوا بوابل من الرصاص المضاد للطيران".

وأحدثت الغارات بعد منتصف الليل ثلاثة انفجارات متتالية، بحسب الوكالة.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، فصيل فلسطيني موال لدمشق وقريب من حزب الله، يتزعمه أحمد جبريل الذي يتخذ دمشق مقراً.

وللفصيل قواعد عسكرية في منطقتي قوسايا وحلوى في البقاع قرب الحدود السورية، كما يتمركز في موقع قرب بلدة الناعمة الساحلية على بعد بضعة كيلومترات جنوب بيروت.

وجاءت الغارات بعد وقت قصير من توعّد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأحد بالرد على الهجوم الاسرائيلي على لبنان "مهما كلف الثمن"، بعد سقوط طائرة استطلاع وتنفيذ أخرى ضربة على "هدف" في معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت ليل السبت الأحد.

وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة أمام الآلاف من مناصريه خلال إحتفال حزبي في شرق لبنان، تحدّث نصرالله عن "هجوم بطائرة مسيّرة انتحارية على هدف في الضاحية الجنوبية لبيروت".

أمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله يتحدث إلى أنصاره عبر شاشة رويترز

وقال نصرالله بنبرة حازمة، "لقد انتهى الزمن الذي تأتي فيه طائرات اسرائيلية تقصف في مكان في لبنان ويبقى الكيان الغاصب في فلسطين آمناً"، مضيفاً "لن نسمح بمسار من هذا النوع مهما كلف الثمن.. وسنفعل كل شيء لمنع حصوله".

وشنت اسرائيل ليل السبت الأحد غارات على سوريا قالت انها استهدفت منشآت تابعة لفصيل إيراني قرب دمشق، لكن طهران نفت هذه الادعاءات. وقال نصرالله الأحد أن الغارات استهدفت مركزاً للحزب عبارة عن منزل لمقاتليه وليس موقعاً عسكرياً.

وكثّفت اسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، حيث تقول إنها تستهدف مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله. وتُكرّر التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.