قال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية اعتقلت ليل الأحد وفجر الاثنين 23 مواطنا أغلبهم من محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن 19 تم اعتقالهم من قرى محافظة رام الله والبيرة ليصل عدد المعتقلين منذ يوم الجمعة إلى 35 وذلك في أعقاب التفجير الذي حدث بالقرب من عين بوبين غرب رام الله وأدى إلى مقتل إسرائيلية وإصابة اثنين آخرين.

واتهمت إسرائيل الفلسطينيين بالوقوف وراء التفجير الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وتواصل القوات الإسرائيلية منذ يوم الجمعة اقتحام القرى الفلسطينية الواقعة في محيط عين بوبين وتصادر تسجيلات الكاميرات من المحال التجارية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب العملية إن الأجهزة الأمنية تلاحق منفذي العملية.