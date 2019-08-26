ليوناردو دي كابريو يحفز الحكومات على إنقاذ غابات الأمازون

صرح النجم السينمائي الأمريكي، ليوناردو دي كابريو إن الأزمة المتعلقة بحرائق غابات الأمازون "مأساة لا تصدق"، وحث الحكومات على بذل مزيد من الجهد، وسط غضب دولي متزايد من الدمار الذي يلحق بأكبر غابة استوائية مطيرة في العالم.

ويشتعل عدد قياسي من الحرائق في غابات الأمازون هذا العام، وهو الأمر الذي أثار قلق الكثيرين، نظرا لأهميتها للبيئة، وبحسب خبراء بيئيين تنتج هذه الغابات خمس أكسجين العالم.

جاءت تصريحات دي كابريو بعد يوم من تدشين مبادرة (تحالف الأرض)، التي أسسها مع الناشطين في الأعمال الخيرية لورين باول جوبز وبرايان شيث، لصندوق للطوارئ بمبلغ خمسة ملايين دولار للمساعدة في الحفاظ على هذه الغابات المطيرة.

وقال دي كابريو "هناك مأساة كبيرة تحدث على مستوى العالم بسبب تغير المناخ وما يحدث في الأمازون التي تعد حقا رئتي الأرض بحاجة لحمايتنا في المستقبل".

وأضاف متحدثا على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "حدث ذات مرة في هوليوود" في اليابان "نحاول إشراك الآخرين في الأمر واطلاعهم عليه ليسهموا إذا استطاعوا".

وتابع قائلا "يجب أن تتعاون حكومات العالم، بما في ذلك البرازيل، لضمان ألا يستمر هذا".

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