في ختام قمة مجموعة السبع: ترامب يقول إنه سيلتقي مع روحاني في الوقت المناسب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه يعمل على عدم امتلاك إيران أسلحة نووية وصواريخ باليستية وعلى اتفاق أطول أمدا مع طهران.

وأضاف ترامب خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره الفرنسي بعد اختتام قمة الدول السبع في فرنسا إن إيران كانت الراعية الأولى للإرهاب عندما أتى للحكم قبل عامين ونصف وليست كذلك الآن.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن من الواقعية أن يعتقد بأن لقاء يجمعه بنظيره الإيراني حسن روحاني قد ينعقد في الأسابيع المقبلة.

وقال ترامب: "لدي مشاعر جيدة. ينبغي أن يكونوا طرفا جيدا، إذا فهمتم ما أعنيه. لا يمكن أن يفعلوا ما كانوا يقولون إنهم سيفعلونه، لأنهم إذا فعلوا ذلك فسيقابلون بقوة عنيفة للغاية في حقيقة الأمر. لذلك أعتقد بأنهم سيكونون جيدين".

وتابع قائلا "أعتقد أنه (روحاني) سيريد لقاء وسيسوون أمورهم. إنهم يتسببون في ضرر بالغ".

لا تعويضات

وقال ترامب إنه ليس منفتحا على منح إيران تعويضات عن العقوبات التي تفرضها واشنطن على اقتصادها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في 2015.

بيد أنه قال إن دولا عديدة ستقدم خط ائتمان لإيران لتمكينها من تسيير أمورها. وأضاف "لا لن ندفع، نحن لا ندفع.

"لكنهم ربما يحتاجون بعض المال ليمكنهم من تدبير أمورهم في ظل أوضاع صعبة وإذا احتاجوه، وسيكون ذلك بضمان النفط وهو بالنسبة لي ضمان كبير ولديهم الكثير منه... لذلك فإننا نتحدث عمليا عن خطاب ائتمان. سيكون من دول عديدة.. دول عديدة"

تصريحات ماكرون

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إن الاستعدادات جارية لاجتماع بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسابيع المقبلة لإيجاد حل للأزمة النووية.

وقال ماكرون في نفس المؤتمر الصحفي في ختام اجتماع قادة مجموعة السبع في بياريتس بفرنسا "هناك أمران مهمان للغاية بالنسبة لنا: يجب ألا تحصل إيران مطلقا على أسلحة نووية وينبغي ألا يهدد هذا الوضع الاستقرار الإقليمي".

وأضاف أن المناقشات جارية لعقد قمة.

وتابع قائلا "ما آمله في الأسابيع المقبلة بناء على هذه المحادثات، أن نتمكن من رؤية قمة بين الرئيس روحاني والرئيس ترامب".

رأي بريطاني

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين إن لدى إيران فرصة لتعود للالتزام ببنود الاتفاق النووي ومواصلة الحوار عن أنشطتها النووية.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي مع ختام قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في بياريتس في فرنسا "لا يتعين السماح لإيران تحت أي ظرف من الظروف بامتلاك أسلحة نووية".

وأضاف "ثمة فرصة الآن بشكل واضح لإيران للعودة للالتزام بالاتفاق النووي... واستئناف الحوار بالإضافة إلى التوقف عن سلوكها الهدام في المنطقة".

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