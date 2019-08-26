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الولايات المتحدة الأمريكية

انفجار قوي للغاز الطبيعي يلحق أضرارا جسيمة بمركز تجاري في ماريلاند الأمريكية

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بقلم:  Sami Fradi 
انفجار قوي للغاز الطبيعي يلحق أضرارا جسيمة بمركز تجاري في ماريلاند الأمريكية
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تسبب انفجار قوي للغاز الطبيعي في إلحاق أضرار جسيمة بمجمع مكاتب ومركز تجاري في ماريلاند في الولايات المتحدة. ووقع الانفجار صباح الأحد، ولم يسجل جراءه حدوث إصابات بشرية.

وكانت قوة الانفجار سمع صداها في مناطق سكنية تبعد عديد الأميال عن مكان وقوعه بحسب أحد المسؤولين. وكان أفراد الشرطة وفرق الإطفاء استجابوا لعدة تقارير، أفادت بسماع صوت انفجار مصدره مرآب سيارات، حيث قامت بالتثبت من أن المباني القريبة من مكان الانفجار، كانت خالية من السكان.

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