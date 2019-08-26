قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن مطارات البلاد الرئيسية ستكون مزودة بأجهزة جديدة لإجراء تفتيش ثلاثي الأبعاد للأمتعة قبل نهاية عام 2022.

الحكومة قالت إن التكنولوجيا الجديدة ستعزز إجراءات الأمن وتسرع من عمليات التفتيش وقد تؤدي إلى رفع القيود على دخول السوائل وأجهزة الكمبيوتر المحمول إلى مقصورات الطائرات.

وفي يونيو حزيران أعلن مطار هيثرو أنه استثمر أكثر من 50 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 61.5 مليون دولار وسيكون أول المطارات البريطانية التي تطبق نظام التفتيش الجديد وفقا لما ذكره وزير النقل جرانت شابس.

وقال المسؤول "يتصدر مطار هيثرو الجهود وهو يقدم ما لديه من معلومات وبيانات للمطارات الأخرى ويساعدها في الاستثمار في هذه الأجهزة، أجهزة الأشعة المقطعية ليست رخيصة الثمن لكن الأمن وأمن الطيران لا يقدران بثمن ولهذا لا بد من تطبيق هذا النظام".

وعند الانتهاء من تطبيق النظام بالكامل بحلول عام 2022 سيتمكن المسافرون من الاحتفاظ بالسوائل وأجهزة الكمبيوتر المحمول في حقائب داخل مقصورات الطائرات عقب تفتيشها.

كما من شأن هذه التقنية اختصار الوقت والغاء إجراءات تفتيش الأمتعة والحقائب وفتحها عند اللزوم من قبل شرطة الحدود والجمارك.