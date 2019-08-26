نائب الرئيس الأمريكي: واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

ذكر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكد مجددا دعم الولايات المتحدة لحليفتها في الشرق الأوسط.

وكتب بنس على تويتر "أجريت محادثة رائعة مع رئيس الوزراء نتنياهو هذا الصباح. الولايات المتحدة تدعم تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من التهديدات الوشيكة. أمريكا في عهد الرئيس دونالد ترامب ستقف دوما مع إسرائيل!". ولم يحدد بنس تلك التهديدات الوشيكة.

وقالت إسرائيل إنها شنت غارة جوية أمس الأحد على ذراع تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولمح نتنياهو يوم الخميس إلى احتمال ضلوع إسرائيل في سلسلة تفجيرات بالعراق في الأسابيع القليلة الماضية.

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