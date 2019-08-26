شاهد: احتجاجات في البرازيل للمطالبة بحماية غابات الأمازون

انضم آلاف المحتجين من السكان الأصليين في البرازيل إلى الأهالي في شوارع مدينة ريو دي جانيرو للتظاهر، مطالبين بحماية غابات الأمازون الاستوائية وبمكافحة حرائق الغابات فيها. وردد المحتجون هتافات تدعو إلى استقالة وزير البيئة البرازيلي ريكاردو ساليس، وإلى الصلاة من أجل الأمازون، كما رفعوا لافتات حملت شعار: "بولسونارو (الرئيس البرازيلي) يحرق مستقبلنا".

وهتف أحد المحتجين عبر مكبر للصوت: "نحب الأمازون وكوكب الأرض، ولن نبقى صامتين أمام سياسة اللامبالاة التي تضع المصالح المادية فوق الكرامة الإنسانية وفوق سلامة أمنا الأرض".

وأظهرت صور التقطت جوا كيف أتت النيران على أراض واسعة للسكان الأصليين في ولاية ماتو غروسو في الأمازون، فيما طائرات صهاريج تلقي بحمولتها من المياه جوا لترش بها الغابات المحترقة في ولاية روندونيا في الأمازون أيضا، مستجيبة لصرخة استغاثة إزاء دمار أكبر غابة استوائية في العالم.

وقال ميكائيل بارت وهو أول شخص من السكان الأصليين يتم قبوله في جامعة ريو الحكومية وفق نظام للحصص، إن النيران أتت على كامل الكوكب، وأضاف القول: "علينا أن نوقف هذا الخطر الذي اجتاح معظم أنحاء البرازيل، والآن هو يتقدم نحو الأمازون. لا يمكن أن نترك هذا يحدث لأن كامل كوكبنا سوف يعاني، والنتائج سوف لن تخص البرازيليين فقط، بل ستشمل جميع الناس في هذه الأرض".

وأحصت السلطات البرازيلية حوالي 77 ألف حريق غابات عبر أنحاء البلاد، أي بزيادة نسبتها 85% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وقد أعلنت الحكومة أنها سترسل 44 ألف جندي، للمساعدة في مكافحة الحرائق في البلاد.

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