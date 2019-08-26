بالصور.. قبلات في قمة مجموعة السبع تخطف الأنظار

قمة مجموعة السبع التي انعقدت في بياريتس في فرنسا، ملئية بمواقف طريفة ومحرجة في الوقت ذاته لعدد من قادة الدول وزوجاتهم.

وخلال اجتماع رؤوساء وقادة الدول من أجل التقاط صورة جماعية التقطت عدسات الكاميرات صورا لتبادل القبلات هنا وهناك.

وكان ترامب صاحب النصيب الأكبر من هذه "القبلات" حتى علق البعض على أن زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وقعت في "سحر" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مثلما يظهر على الصورة.

رويترز

ويبدو أن الرئيس الأمريكي أيضا لديه أسلوبه الخاص في التقبيل، وعلى عكس طريقة مصافحته "الغريبة" التي كان يمتاز بها خلال لقائه مع نظرائه وحتى وزراء ودبلوماسيين إلا أن التقبيل عند ترامب يعد "أقل حدة" و"أكثر رقة" وهو ما تظهره الصورة التي التقطتها عدسة الكاميرا خلال تقبيله للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

رويترز

وقد يتسائل البعض في هذه الصورة التي تجمع بين الرئيس "الشاب" بالمرأة الحديدية أنغيلا ميركل خلال تبادلهما القبلات وعقيلة الرئيس الفرنسي بريجيت ورائها

هل تشعر بالغيرة يا ترى؟

رويترز

عدسات المصورين لم تغفل كذلك إيفانكا عقيلة ترامب، والتي تبادلت هي أيضا التحية والقبلات مع رئيس الوزراء الكندي الشاب جاستن ترودو، وفي الصورة تظهر أكثر انسجاما وهي تبادله نظرات "إعجاب" من انسجامها مع دونالد ترامب الذي بدا غير مكترث تماما.

رويترز

وفي هذه الصورة تظهر بريجيت ماكرون وهي تتحدث بنظرها نحو ترامب في ما يبدو وكأنها تخاطبه، فيما تظهر إيفانكا وهي تتبادل القبل مع جاستن ترودو