الحوثيون يقولون إنهم هاجموا هدفا عسكريا في الرياض والتحالف ينفي

قالت حركة الحوثي اليمنية، الاثنين، إنها هاجمت هدفا عسكريا في العاصمة السعودية الرياض بطائرات مسيرة مسلحة.

فيما نفى متحدث باسم التحالف بقيادة السعودية مزاعم الحوثيين بشن هجوم بطائرة مسيرة على الرياض.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من اعلان قوات التحالف، الأحد، أنها اعترضت ودمّرت 6 صواريخ باليستية حوثية أطلقها الحوثيون على المملكة العربية السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي إن مدينة جازان تعرضت لهجوم بصواريخ أطلقت من محافظة صعدة في اليمن.

ويأتي الرد الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" بعد أن قال متحدث باسم الحوثيين إن الحوثيين أطلقوا 10 صواريخ باليستية صوب مطار جازان في السعودية، وأضاف أن الهجوم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى دون تأكيد من السلطات السعودية.