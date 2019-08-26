تركيا تمضي في تسلم منظومة إس-400 الروسية غير عابئة بالتحذيرات الأمريكية

نقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله يوم الاثنين إن بلاده ستتسلم بطارية ثانية من منظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي الصاروخي بدءا من يوم الثلاثاء.

وتسلمت أنقرة في يوليو - تموز الأجزاء الأولى من المنظومة برغم تحذيرات من عقوبات أمريكية محتملة بسبب الصفقة.

وتقول واشنطن إن المنظومة لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي الذي تحتفظ تركيا بعضويته.

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