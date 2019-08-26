شهدت مدينة كالينينغراد الروسية مطلع الأسبوع مهرجانا يطلق عليه منظموه "كأس العالم للألعاب النارية" أقبل عليه الجمهور.

وأضاءت الألعاب النارية سماء مدينة كالينينغراد الروسية بألوان زاهية مطلع الأسبوع.

وفي محاولة لإبهاج الجمهور أطلق فنانون من ست دول أكثر من ألفي قطعة من الألعاب النارية خلال 15 دقيقة في سماء المدينة.

وبلغ المهرجان ذروته حين وحدت الفرق المتنافسة جهودها في عرض مشترك أثار إعجاب الحضور

وقالت أحدى الحاضرات لمشاهدة العرض "هذه ذروة نهاية الصيف، إنه عرض رائع، أنا مستمتعة وأقضي وقتا طيبا".

ووصف المنظمون المهرجان بأنه "كأس العالم للألعاب النارية" وتقيمه مدينة كالينينغراد منذ عام 2016.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: مدينة فرنسية تحتضن المهرجان السنوي للتوائم

شاهد: صور ماكرون "بالمقلوب" في مسيرة لحماية العمال الفرنسيين وكوكب الأرض

شاهد: "مسابقة جمال" الماعز في أوكرانيا