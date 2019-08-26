شاهد: العثور على عبوة ناسفة قبالة شاطئ ببرشلونة في انتظار مختصين لإبطال مفعولها

نشر الحرس المدني الإسباني شريطا مصورا يظهر عبوة متفجرة في قاع البحر عند واحد من أكثر سواحل برشلونة ارتيادا. وقد أجلت السلطات في برشلونة محيط الشاطئ الذي عثرت فيه العبوة التي يشتبه في أنها قنبلة تعود إلى حقبة الحرب الأهلية الإسبانية.

وأثار نشر تقارير مفادها أنه تم العثور على عبوة متفجرة في سانت سيباستيا إطلاق إنذار، قامت معه الشرطة بتطويق محيط كبير من الشاطئ وإخلاءه عند الظهر، حيث كان المكان مكتظا بالمصطافين، وسط درجة حرارة بلغ ارتفاعها 30 درجة.

وتم اكتشاف العبوة المتفجرة على بعد 25 مترا من شاطئ البحر على عمق ثلاثة أمتار، ويبلغ طولها مترا وعشرة سنتمترات (1.1)، فيما يبلغ قطرها 80 سنتمترا.

ويرجح أن العبوة تعود إلى فترة الحرب الممتدة بين سنوات 1936 و1939، (التي تزعم خلالها الجنرال فرنشيسكو فرانكو التيار القومي في مواجهة الجمهوريين)، ولكن مزيدا من المعلومات سوف تعرف، بعد أن يصل هذا اليوم الإثنين خبراء لتفكيك المتفجرات إلى سانت سيباستيا.

ولا يعد العثور على عبوات متفجرة بالأمر النادر وفق المسؤولين الإسبان، الذين أوضحوا أن فريق البحرية الإسباني سوف يفجر العبوة التي تم العثور عليها.

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