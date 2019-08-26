شاهد: 1800 رياضي يشاركون في سباق "ال400 متر الأصعب في العالم"

شارك العشرات من الأشخاص في تحدي "ريد بول 400 فورتيتيود" السباق الأكثر انحدارا في العالم، في النمسا يوم السبت 24 أغسطس/آب.

وفي تحد لموسم الصيف والحر الشديد، قال منظمو هذا الحدث، إن 1800 رياضي من 23 دولة شاركوا في هذا السباق.

وتجمع المتسابقون عند سفح بول أوسرليتنر-شانزي في بيشوفشوفن في النمسا للمشاركة بالحدث الذي أطلقت عليه شركة "ريد بول" لقب "أصعب سباق في العالم على مسافة 400 متر".

وفاز يعقوب ماير في تحدي ريد بول 400 فورتيتيود للرجال، بينما حصدت أندريا ماير اللقب في النسخة الخاصة بالنساء بعد أن فازت بمسافة مقنعة.

ويشارك المتسابقون في أربعة أحداث مختلفة لـ"ريد بول 400" في جميع أنحاء أوروبا.

ومن المقرر إجراء السباق التالي، والأخير في سلوفينيا بتاريخ 13 سبتمبر/تشرين الأول.

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