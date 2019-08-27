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البرازيل

زعيم السكان الأصليين في البرازيل يشكر ماكرون على دعمه لمكافحة حرائق الأمازون

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بقلم:  يورونيوز 
زعيم السكان الأصليين في البرازيل يشكر ماكرون على دعمه لمكافحة حرائق الأمازون
حقوق النشر
REUTERS/Lucas Landau
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أعرب روني ميتوكتير زعيم سكان "كايابو" الأصليين في البرازيل عن امتنانه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعمه لحماية غابات الأمازون، بعد ان تعهد بتقديم مساعدات بقيمة 20 مليون دولار، ويجعل مسألة المناخ العاجلة على سلم أولوياته. وينظر إلى المبلغ على انه مقدار صغير مقارنة بحجم الازمة البيئية الهائلة.

وأبدى ميتوكتير عن موقفه في بياريتز، حيث تعهدت دول مجموعة السبع بتقديم مساعدات بعشرات ملايين الدولارات من أجل مجابهة حرائق الغابات وحماية المناطق الغابية.

وألقى ميتوكتير باللوم في استمرار الأزمة المتعلقة بحماية الغابات على الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، قائلا إن موقف الرئيس شجع المزارعين على إضرام النيران، لأنهم يعتقدون أنهم يحظون بدعم رئيس البلاد عندما يرتكبون هذه الأعمال، مبينا أن البرازيليين لم يشهدوا من قبل هذا النوع من السلوك الصادر من رئيس بلادهم.

من جانبها رفضت البرازيل مساعدات دول مجموعة7 لمكافحة الحرائق في الأمازون، بحسب ما اعلنه رئيس حكومة الرئيس بولسونارو، ناصحا الرئيس إيمانويل ماكرون "بالاهتمام ببيته ومستعمراته"، على حد تعبيره.

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