إيران تسجن مواطنة بريطانية إيرانية 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح الموساد

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، بأن القضاء حكم بسجن المواطنة البريطانية الإيرانية أنوشه آشوري لمدة عشر سنوات بتهمة التجسس.

ونسب إلى المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي قوله "حكم على البريطانية الإيرانية أنوشه آشوري بالسجن عشر سنوات للتجسس لحساب الموساد الإسرائيلي.. وبالسجن عامين بتهم الكسب غير المشروع".

وزاد اعتقال الإيرانيين المتهمين بالتجسس منذ قال الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي العام الماضي إن عملاء غربيين "اخترقوا" البلاد.

وقالت إيران في يوليو تموز إنها اعتقلت 17 جاسوسا يعملون لصالح المخابرات المركزية الأمريكية وحكمت على بعضهم بالإعدام.

وليس من الواضح إن كان إعلان اليوم مرتبط بالقضية نفسها.

وذكر إسماعيلي أيضا أن المحكمة العليا أقرت "الحكم بالسجن عشر سنوات على الإيرانية آراس أميري بتهمة التجسس لحساب بريطانيا"، واعتقلت أميري، التي كانت تعمل لدى المجلس الثقافي البريطاني وكانت تعيش في لندن، أثناء زيارة أسرتها في طهران في مارس آذار 2018.

ولا تحمل أميري الجنسية البريطانية.

ووفقا لمسؤولين في القضاء الإيراني، فقد اعتقل عدد من مزدوجي الجنسية، وبينهم أشخاص يحملون جوازات سفر فرنسية وبريطانية وأمريكية في إيران بسبب قضايا مرتبطة بالأمن، وترفض طهران الاعتراف بالجنسية المزدوجة.