مطعم "ماستر شيف ذا تي في إكسبيرينس" يصنع التميز في دبي

يعتزم مطعم "ماستر شيف ذا تي في إكسبيرينس"، المستوحى من البرنامج التلفزيوني الشهير الذي يحمل الاسم ذاته والحائز على إعجاب الملايين حول العالم، طرح تحدي"الصندوق الغامض" الشهير ليشكل جزءاً أساسياً من تجربة المطعم المتميزة، والذي يسعى لأن يكون الأول من نوعه عالمياً في قطاع المطاعم، وقد افتتح المطعم أبوابه في فندق "ميلينيوم بلايس مارينا" بدبي آخر نيسان الماضي.

يتضمن البرنامج تحدّي "الصندوق الغامض"، حيث يتم تقديم صندوق لكل من المشتركين، يحوي على مجموعة من المكونات وعليهم تحضير أفضل طبق ممكن منها، في غضون 45 دقيقة.

وهذا التحدي سيتم تطبيقه في مطعم ماستر شيف ذا تي في إكسبيرينس، ولكن بطريقة مختلفة!

حيث يتاح للضيوف تصميم طبق خاص بهم، عبر اختيار خمسة مكونات من الكثير من الخيارات المتوفرة، وتقديم هذه الاختيارات لفريق العمل، الذي عليه تحضير طبق مميز منها خلال فترة لا تتجاوز 35 دقيقة!

وعند نهاية الأمسية، سيحصل الضيوف على وصفة مكتوبة بخط اليد للطبق الذي طلبوه كي يتسنى لهم إعداده بأنفسهم في المنزل.

وبهذا الصدد، قالت "مارجريتا فاموند بيجز"، رئيسة الطهاة في مطبخ "ماستر شيف ذا تي في إكسبيرينس": "يمثّل ’الصندوق الغامض" القلب النابض لتجربتنا الفريدة وواحداً من أهم ملامح البرنامج التلفزيوني الشهير وهي تجربة فريدة سنشاركها مع ضيوف المطعم في أجواء من الحماس والمرح".

وأضافت: "سوف نستقدم هذا المفهوم الفريد من الشاشة إلى أطباق ضيوفنا لنرسّخ ذاك البعد العاطفي في علاقتهم مع طعامهم، فهذا هو سر نجاح البرنامج في تحقيق كل هذه الشعبية حول العالم".

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