خمسة قتلى و20 مفقودا إثر غرق قارب قبالة ساحل ليبيا

أعلنت القوات البحرية الليبية الثلاثاء أنها تمكنت من انتشال جثث خمسة مهاجرين، ثلاثة مغاربة وسوداني وصومالي، فيما اعتبر 20 في عداد المفقودين إثر غرق قارب كان يقل قرابة 90 مهاجرا قبالة مدينة الخمس على بعد 120 كلم شرق طرابلس.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم في تصريح لفرانس برس، "ورد بلاغ إلى غرفة عمليات حرس السواحل فجر اليوم بوجود قارب يحتاج إلى إغاثة سريعة على بعد 9 أميال شمال الخمس".

وتم العثور على القارب وحوله المهاجرون وبالتعاون مع بعض الصيادين وقاطرة شحن بحرية، جرى إنقاذ 65 مهاجرا بينهم إمرتان، وانتشال خمس جثث (3 رجال وامرأة وطفل)، وفقا للمتحدث.

وأشار إلى استمرار عملية البحث عن مزيد من الناجين أو الجثث.

وتأتي هذه الحادثة عقب أكثر من شهر على واقعة غرق قارب خشبي على متنه 250 مهاجرا شمال ذات المدينة الساحلية (الخمس) ، ما أدى إلى فقدان أكثر من 50 مهاجرا مقابل إنقاذ 143 اخرين وانتشال 62 جثة، وفقا للسلطات المحلية.

ورغم الفوضى التي تسودها، لا تزال ليبيا نقطة عبور مهمة للمهاجرين الفارين من مناطق اخرى من افريقيا والشرق الاوسط، سعيا إلى فرصة عمل في ليبيا او للتوجه الى اوروبا.

وتعد ليبيا واحدة من أكثر الدول على مستوى العالم التي تتكرر قبالة سواحلها حوادث انقلاب قوارب المهاجرين المميتة.

وتندّد المنظمات الإنسانية بالأوضاع في مخيمات احتجاز المهاجرين في ليبيا مشيرة الى تعرض بعض المهاجرين للتعذيب والعمل القسري والاستغلال الجنسي وأشكال أخرى من سوء المعاملة.

وتواصل قوّات المشير خليفة حفتر منذ 4 نيسان/أبريل هجوماً للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتّحدة.

وتسبّبت المعارك التي دخلت شهرها الخامس بسقوط نحو 1093 قتيلاً وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما اقترب عدد النازحين من 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

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