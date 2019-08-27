قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، إن طهران ليس لديها نية للحوار مع الولايات المتحدة إلا إذا رفعت كل العقوبات المفروضة عليها وذلك بعدما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجتمع بنظيره الإيراني لإنهاء الأزمة المرتبطة بأنشطة طهران النووية.

وقال روحاني في كلمة أذاعها التلفزيون على الهواء مباشرة "إن طهران لم ترغب مطلقا في امتلاك أسلحة نووية" مضيفا أن بلاده مستعدة دوما للحوار.

وأضاف روحاني "لكن ينبغي لواشنطن أولا أن تتحرك برفع كل العقوبات غير المشروعة والظالمة المفروضة على إيران".

وقال الرئيس الإيراني "سنواصل تقليص التزاماتنا في الاتفاق (النووي) المبرم عام 2015 إذا لم يجر ضمان مصالحنا".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه يعمل على عدم امتلاك إيران أسلحة نووية وصواريخ باليستية وعلى اتفاق أطول أمدا مع طهران.

وأضاف ترامب خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره الفرنسي بعد اختتام قمة الدول السبع في فرنسا إن إيران كانت الراعية الأولى للإرهاب عندما أتى للحكم قبل عامين ونصف وليست كذلك الآن.

وذكر الرئيس الأمريكي بأن من الواقعية أن يعتقد بأن لقاء يجمعه بنظيره الإيراني حسن روحاني قد ينعقد في الأسابيع المقبلة.

وقال ترامب: "لدي مشاعر جيدة، ينبغي أن يكونوا طرفا جيدا، إذا فهمتم ما أعنيه، لا يمكن أن يفعلوا ما كانوا يقولون إنهم سيفعلونه، لأنهم إذا فعلوا ذلك فسيقابلون بقوة عنيفة للغاية في حقيقة الأمر، لذلك أعتقد بأنهم سيكونون جيدين".

وتابع قائلا "أعتقد أنه (روحاني) سيريد لقاء وسيسوون أمورهم، إنهم يتسببون في ضرر بالغ".

ترامب: لن ندفع تعويضا عن العقوبات

وقال ترامب إنه ليس منفتحا على منح إيران تعويضات عن العقوبات التي تفرضها واشنطن على اقتصادها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في 2015.

بيد أنه قال إن دولا عديدة ستقدم خط ائتمان لإيران لتمكينها من تسيير أمورها. وأضاف "لا لن ندفع، نحن لا ندفع.

"لكنهم ربما يحتاجون بعض المال ليمكنهم من تدبير أمورهم في ظل أوضاع صعبة وإذا احتاجوه، وسيكون ذلك بضمان النفط وهو بالنسبة لي ضمان كبير ولديهم الكثير منه... لذلك فإننا نتحدث عمليا عن خطاب ائتمان. سيكون من دول عديدة.. دول عديدة"

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