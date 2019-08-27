لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

المملكة العربية السعودية

التحالف بقيادة السعودية يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

 محادثة
بقلم:  يورونيوز مع رويترز
العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف
العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

نقل التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء السعودية عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قوله في وقت مبكر يوم الثلاثاء إن التحالف اعترض وأسقط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المملكة.

وأسقطت الطائرة في المجال الجوي اليمني في حين لم يعلن تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين عن شن أي هجمات يوم‭ ‬الثلاثاء.

وأعلنت حركة الحوثي اليمنية، الاثنين، إنها هاجمت هدفا عسكريا في العاصمة السعودية الرياض بطائرات مسيرة مسلحة، فيما نفت السعودية مزاعم الحوثيين.

وكانت حكومتا السعودية والإمارات قد دعتا، يوم الإثنين، إلى تشكيل لجنة هدفها "تثبيت" وقف إطلاق النار في اليمن.

وحثت السعودية والإمارات في بيان مشترك كل الأطراف إلى التعاون مع اللجنة المشتركة لتحقيق فض الاشتباك وإعادة انتشار القوات في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف.

ودعا البيان الذي أصدرته وزارتا الخارجية في البلدين إلى "سرعة الانخراط في حوار (جدة) الذي دعت له المملكة العربية السعودية لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية".

وقال البيان أيضا إن البلدين "يؤكدان استمرار كافة جهودهما السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية بمشاركة دول التحالف التي نهضت لنصرة الشعب اليمني".

وأضاف البيان أن البلدين "يؤكدان حرصهما وسعيهما الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن، وللتصدي لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى