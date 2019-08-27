نقل التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء السعودية عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قوله في وقت مبكر يوم الثلاثاء إن التحالف اعترض وأسقط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المملكة.

وأسقطت الطائرة في المجال الجوي اليمني في حين لم يعلن تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين عن شن أي هجمات يوم‭ ‬الثلاثاء.

وأعلنت حركة الحوثي اليمنية، الاثنين، إنها هاجمت هدفا عسكريا في العاصمة السعودية الرياض بطائرات مسيرة مسلحة، فيما نفت السعودية مزاعم الحوثيين.

وكانت حكومتا السعودية والإمارات قد دعتا، يوم الإثنين، إلى تشكيل لجنة هدفها "تثبيت" وقف إطلاق النار في اليمن.

وحثت السعودية والإمارات في بيان مشترك كل الأطراف إلى التعاون مع اللجنة المشتركة لتحقيق فض الاشتباك وإعادة انتشار القوات في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف.

ودعا البيان الذي أصدرته وزارتا الخارجية في البلدين إلى "سرعة الانخراط في حوار (جدة) الذي دعت له المملكة العربية السعودية لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية".

وقال البيان أيضا إن البلدين "يؤكدان استمرار كافة جهودهما السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية بمشاركة دول التحالف التي نهضت لنصرة الشعب اليمني".

وأضاف البيان أن البلدين "يؤكدان حرصهما وسعيهما الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن، وللتصدي لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى