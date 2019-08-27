ذكرت السلطة التي يقودها الأكراد وتدير كثيرا من مناطق شمال سوريا وشرقها أن وحدات حماية الشعب الكردية السورية سحبت قواتها وأسلحتها الثقيلة من بعض المواقع على الحدود مع تركيا، مما يظهر التزامها بالمحادثات الجارية.

وكانت تركيا والولايات المتحدة قد اتفقتا هذا الشهر على إقامة مركز مشترك للمنطقة الآمنة المقرر إنشاؤها على امتداد الحدود الشمالية الشرقية لسوريا،

لكن لم تقدما تفاصيل تذكر عن حجم المنطقة أو هيكل قيادة القوات التي ستعمل بها.

وقالت السلطة التي يقودها الأكراد إن وحدات حماية الشعب انسحبت من منطقتي تل أبيض ورأس العين في الأيام القليلة الماضية.

وهوما يثبت "جدية التزامنا بالتفاهمات الجارية وحرصنا في التوصل إلى حل كافة القضايا عن طريق الحوار السلمي مع دول الجوار".