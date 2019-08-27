فيديو: اتفاق دولي على حماية أسماك القرش والشفنين

اتفق المجتمع الدولي على تقوية الحماية لثمانية عشر نوعا من أسماك القرش وأسماك الشفنين المهددة بالانقراض، بما في ذلك تلك المعروفة بزعانفها المطلوبة جدا لاعداد الحساء الصيني.

وقد اتخذ القرار في إطار اتفاقية التجارة الدولية بالأجناس الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض، التي جرت في مدينة جينيف والتي تعرف اختصارا ب"سايتس". وينتظر أن تؤكد القرارات في جلسة عامة قبل يوم الأربعاء يوم ختام الاجتماع.

وكانت الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ سنة 1975 وقد تطلب الأمر الانتظار إلى سنة 2003 لإدراج أسماك القرش في الملحق الثاني الذي ينص على أن الاتجار بها مسموح، إذا لم يهدد النوع في المحيط الطبيعي.

ويبدو أن الدول أضحت واعية بأهمية حماية الأسماك المهددة بالانقراض جراء الصيد العشوائي. وتقدر منظمة الأمم المتحدة للزراعة أن المنتوجات المتحدرة من أسماك القرش تصل إلى مليار دولار سنويا.

ويعد نسق تكاثر هذه الأسماك التي ظهرت قبل 400 مليون سنة ضعيفا، إذ أنها تصل مرحلة البلوغ الجنسي بصفة متأخرة، وهي تتوالد قليلا نسبيا، مقارنة مع أسماك اخرى مثل أسماك التونة.

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