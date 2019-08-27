شاهد: الفيضانات والبرد يكتسحان بلدية في العاصمة الإسبانية مدريد

تسببت الأمطار الغزيرة والبرد في وقوع فيضانات اجتاحت منطقة بلدية ارغندا دل ري في العاصمة الإسبانية مدريد، ما أدى إلى عزل المنطقة عن العاصمة، بعد أن تعطل المترو المحلي عن العمل.

وأظهرت صور فيديو المنطقة المتضررة، وأعلنت إدارة مترو الأنفاق الإسبانية غلق عديد محطات المترو بسبب رداءة الطقس. إلى ذلك أعلنت وكالة الرصد الجوي الحكومية أن مزيدا من الأمطار الغزيرة متوقعة قبل نهاية فصل الصيف.

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