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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد:عملية سرقة محل مجوهرات في نيويورك

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بقلم:  يورونيوز 
أفراد من الشرطة يعاينون آثار السرقة في محل المجوهرات في نيويورك
أفراد من الشرطة يعاينون آثار السرقة في محل المجوهرات في نيويورك
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بكل وقاحة، أقدم عدد من اللصوص على سرقة محل للمجوهرات في وضح النهار في مدينة نيويورك. وأظهر الفيديو صور ثلاثة رجال مسلحين، تظاهروا في البداية أنهم زبائن، قبل أن يشهروا أسلحتهم ويأمروا موظفي المحل الأربعة بالانبطاح أرضا ويتم تقييدهم.

بعد ذلك وضع اللصوص المجوهرات المسروقة في كيس من القماش ثم لاذوا بالفرار، ولم يصب أحد بأذى بحسب الشرطة. وبحسب أحد العاملين في المحل فإن اللصوص سرقوا مجوهرات تقدر قيمتها بنحو 4 ملايين دولار. من جانبها طلبت الشرطة من الناس المساعدة في التعرف على هوية المشتبهين بهم.

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