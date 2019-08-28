23 قتيلا على الأقل في حريق شب في ملهى ليلي في المكسيك

ذكرت قناة إن.بي.سي نيوز الأربعاء أن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم في حريق شب في ملهى ليلي بمدينة كوتثاكولكوس الساحلية بجنوب المكسيك. وأفاد تقرير القناة الذي نسبته إلى مكتب المدعي العام لولاية فيراكروث بأن الحريق الذي نشب ليل الثلاثاء أودى بحياة ثماني نساء و15 رجلا على الأقل بينما يعالج 13 آخرون في مستشفيات من إصابات خطيرة.

NEW: At least 23 dead in fire at bar in Mexico, officials say. https://t.co/IFWIpLy6cg — NBC News (@NBCNews) August 28, 2019

وقالت القناة إن مكتب المدعي العام ذكر أنه يحقق في سبب الحريق لتحديد ما إذا كان متعمدا.

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