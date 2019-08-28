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المكسيك

23 قتيلا على الأقل في حريق شب في ملهى ليلي في المكسيك

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
نشوب حريق في حانة بمدينة كوتثاكولكوس الساحلية بجنوب المكسيك
نشوب حريق في حانة بمدينة كوتثاكولكوس الساحلية بجنوب المكسيك -
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رويترز
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ذكرت قناة إن.بي.سي نيوز الأربعاء أن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم في حريق شب في ملهى ليلي بمدينة كوتثاكولكوس الساحلية بجنوب المكسيك. وأفاد تقرير القناة الذي نسبته إلى مكتب المدعي العام لولاية فيراكروث بأن الحريق الذي نشب ليل الثلاثاء أودى بحياة ثماني نساء و15 رجلا على الأقل بينما يعالج 13 آخرون في مستشفيات من إصابات خطيرة.

وقالت القناة إن مكتب المدعي العام ذكر أنه يحقق في سبب الحريق لتحديد ما إذا كان متعمدا.

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