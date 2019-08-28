شاهد: العثور على 300 كيلوغرام من المخدرات مخبأة في تابوت في كولومبيا

على غير العادة كشفت الشرطة الكولومبية 300 كيلوغراما من الماريخوانا مخبأة داخل تابوت في منطقة سانتاندر شمالي كولومبيا. وقد حجزت الشرطة المخدرات على طريق بين بامبلونا وكوكوتا، بعد تفتيش السيارة ومحتوى التابوت عند نقطة تفتيش، واعتقلت الشرطة رجلا على صلة بالحمولة الممنوعة.

وكانت كولومبيا، التي ظلت طويلا مركزا لانتاج المخدرات وتهريبها، موطنا لزراعات شاسعة للماريخوانا. وكان معظم المنتوج يهرب إلى الولايات المتحدة، قبل أن تبدأ عصابات الاتجار بالمخدرات انتاج مزيد من الكوكايين الذي يدر أرباحا أكثر.

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