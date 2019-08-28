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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: حريق هائل يدمر سطح وبرج كنيسة طريق الإنجيل العظيم بفيلادلفيا

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بقلم:  رشيد سعيد قرني 
حريق يدمر كنيسة معبد طريق الإنجيل العظيم بفيلادلفيا
حريق يدمر كنيسة معبد طريق الإنجيل العظيم بفيلادلفيا
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اندلع الثلاثاء حريق هائل في كنيسة معبد طريق الإنجيل العظيم بفيلادلفيا في الولايات المتحدة وإلتهمت ألسنة النيران سطح الكنيسة والبرج. وسارعت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى مكان الحريق من أجل إخماد النيران التي استمرت لساعات. ولم تسجل فرق الإنقاذ أي إصابات جراء الحريق الذي دمر سطح الكنيسة.

كنيسة طريق الإنجيل العظيم تضم أيضا مركزا للرعاية للأطفال في الركن الشمالي. وكان هذا الجزء خاليا من الأشخاص حين إندلع الحريق في حدود الساعة الثالثة عصرا.

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وشارك في عملية إخماد الحريق حوالي 75 رجل إطفاء وتمت السيطرة على ألسنة النيران التي امتدت بسرعة في حدود الساعة السادسة.

ولم يؤكد المسؤولون إن كان الحريق قد اندلع بسبب أعمال الإصلاح ولم يتم الإعلان عن أسبابه.