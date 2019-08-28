سالفيني يمنع رسو سفينتيْ إنقاذ مهاجرين في موانئ إيطاليا في 24 ساعة

وقع ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي، المنتهية ولايته، اليوم، الأربعاء، قراراً يقضي بحظر دخول سفينة إنقاذ، انتشلت نحو 100 مهاجر قبالة الساحل الليبية، إلى المياه الإيطالية.

يأتي ذلك بعد حظر سفينة إنقاذ أخرى، أمس الثلاثاء، تطبيقاً لسياسة يتبناها سالفيني لمنع قدوم المهاجرين غير الشرعيين من شمال أفريقيا. وربما يكون القرار أحد آخر الإجراءات التي يتخذها سالفيني حيث تعمل مختلف الأطياف الإيطالية على تشكيل حكومة جديدة، بعدما انهار الائتلاف الحاكم الذي كان يضم حزب الرابطة الذي يتزعمه سالفيني.

وانتشلت السفينة "ماري يونيو" التي تديرها مؤسسة "ميديتيرانيا سيفينغ هيومنز" (Mediterranean Saving Humans) الخيرية الإيطالية المهاجرين الذي كانوا على متن قارب مطاطي انجرف وبدأ الهواء يفرغ منه بالفعل، كما نرى في الفيديو أعلاه.

وقالت المؤسسة إن 22 من المهاجرين الذين جرى إنقاذهم من الأطفال، بعضهم صغير السن جداً، وإن ثماني نساء على الأقل من بين 26 امرأة جرى انتشالهن حوامل.

وتشكو إيطاليا منذ وقت طويل من عدم حصولها على دعم أوروبي فيما يتعلق بمشكلة المهاجرين، وأغلق سالفيني الموانئ الإيطالية العام الماضي في وجه سفن الإنقاذ التي تديرها منظمات خيرية.

ومع سياسة سالفيني اليمينية الشعبوية المتشددة، يتكرر منذ ذلك الحين منع هذه السفن من الرسو في موانئ إيطالية لتبقى في عرض البحر لأيام أو أسابيع، خصوصاً في ظل غياب توافق أوروبي حول إدارة الأزمة وتوزيع اللاجئين.

وسمحت مالطا الأسبوع الماضي بدخول سفينة الإنقاذ أوشن فايكنغ وإنزال 356 مهاجراً كانوا على متنها بعدما وافقت ست من دول الاتحاد الأوروبي على تقاسم طالبي اللجوء.