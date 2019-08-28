المعارضة الإيطالية تعلن قبولها تشكيل حكومة جديدة مع حركة 5 نجوم

أبلغ زعيم المعارضة الإيطالية، نيكولا زينغاريتي، الرئيس الإيطالي، اليوم، الأربعاء، عن استعداد الحزب الديمقراطي الذي يقوده تشكيل حكومة مع حركة خمسة نجوم، المناهضة للمؤسسات. وقال زينغاريتي بعد انتهاء اجتماعه مع رئيس الجمهورية، سيرجيو ماتاريلا، بعد ظهر اليوم، "حزبنا جاهز لقبول مرشح حركة خمسة نجوم لمنصب رئاسة الوزراء" مضيفاً "نحب إيطاليا ونعتبر أنها تستحق هذه التجربة".

هذا يعني أن المعارضة الإيطالية، المتمثلة بالحزب الديمقراطي، قبلت بترشيح جوزيبي كونتي إلى رئاسة الوزراء مجدداً، وأنه من المرجح أن يفوّض الرئيس الإيطالي كونتي بتشكيل حكومة صباح الغد، الخميس.

ويعتبر جوزيبي كونتي مقرباً من حركة خمسة نجوم، ولكنه يقدم نفسه كمرشح مستقل.

ورغم العداوات السياسية بين الطرفين (الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم)، نشطت المحادثات السياسية مؤخراً، بجهود قادتها الرئاسة الإيطالية، ويبدو أن الطرفين توصلا إلى حلّ قد يقطع الطريق على انتخابات عامة مبكرة، من شأنها أن تعطي أفضلية لوزير الداخلية وزعيم حزب الرابطة، اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني.

وكان سالفيني وراء انهيار الائتلاف الحاكم في وقت سابق من هذا الشهر، ويرى مراقبون أن الانتخابات العامة المبكرة، في حال حصلت، ستعطيه سلطة أكبر، من شأنها أن تضع روما في مواجهة مع بروكسل والاتحاد الأوروبي. ومن المعروف أن سالفيني لا يوافق الاتحاد الأوروبي في ملفات كثيرة منها إدارة أزمة الهجرة والموازنة الإيطالية.

أزمة غير مسبوقة منذ ثلاثة أسابيع

تشهد ايطاليا منذ ثلاثة أسابيع، أزمة غير مسبوقة بعد أن تسبب ماتيو سالفيني زعيم الرابطة (يمين متطرف) في الثامن من آب بانهيار الائتلاف السابق الذي شكله مع حركة 5 نجوم.

ثم استقال جوزيبي كونتي، رئيس الوزراء في 20 من الجاري، بعدما اتهم سالفيني بـ"تمرير مصالحه الانتخابية الخاصة" قبل مصالح البلاد. وفي حينها حصل على 36-38% من نوايا الاصوات وتراجع الى 31-33%.

وبدأ الرئيس سيرجيو ماتاريلا الثلاثاء جولة ثانية من المشاورات مع الأحزاب السياسية ستستمر حتى مساء اليوم، الأربعاء.

وتعود فكرة تشكيل تحالف بين الحزب الديموقراطي وحركة 5 نجوم أطلقها لرئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي (شباط 2013-كانون الاول 2016). ويهدف هذا التحالف لخفض عدد البرلمانيين ووضع موازنة لعام 2020 قادرة على تجنب رفع ضريبة القيمة المضافة المقرر السنة المقبلة ما سيؤثر بشكل كبير على المستهلكين الإيطاليين.

علما بأن الجانبان كانا قد قدما مقترحات عديدة، ركزت أغلبها على إعطاء دفع للنمو في البلاد مع الحرص على الاهتمام بالطبقات الفقيرة والبيئة.

"مقاعد تحظى بشعبية" كبيرة

أما نقاط الخلاف فتتركز حول توزيع المناصب الوزارية.

رفع الحزب الديموقراطي الفيتو عن إعادة تعيين رئيس الوزراء المنتهية ولايته، جوزيبي كونتي لهذا المنصب بدون أن يعلن ذلك رسمياً. كما زادت حركة 5 نجوم الضغوط للحصول على موافقة "رسمية" لبقاء كونتي والذي يحظى بشعبية كبيرة في ايطاليا.

تلقى كونتي دعماً جديداً وغير متوقع، خلال قمة مجموعة السبع في بياريتس، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اعرب عن أمله في ان "يبقى رئيساً للوزراء". ووصفه بانه "رجل موهوب جدا" كما قال ترامب في تغريدة ان كونتي "مثل ايطاليا بقوة خلال قمة مجموعة السبع. يعشق بلاده ويعمل بشكل جيد مع الولايات المتحدة".

وتنوي حركة 5 نجوم التي تعد أكبر حزب في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية في 2018 (32% من الأصوات) التأثير على توزيع المقاعد الوزارية.

وذكر الإعلام ان الحزب الديموقراطي قد يكون طلب مقابل اعطاء الضوء الاخضر لكونتي اختيار عدد من الحقائب الوزارية بينها الاقتصاد والخارجية. وهذا دفع بماتيو سالفيني الى ان يسخر من مشاورات اللحظة الاخيرة التي يفترض أن تكون "حول مشاريع وليس مقاعد".

أما المشكلة الأخرى، هي مصير نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته زعيم حركة 5 نجوم لويجي دي مايو الذي أضعف موقعه. فقد طلبت حركة 5 نجوم من أجهزة كونتي أن تنفي بان يكون زعيمها قد طلب حقيبة الداخلية التي يتولاها حاليا سالفيني.

كما يرفض الحزب الديموقراطي من جهته، تعيين أحد قادة حركة 5 نجوم لمنصب نائب رئيس الوزراء واعتبر الحزب انه اذا بقي كونتي في منصبه يجب أن يكون له نائب واحد فقط.

وبات الوقت داهما لحل الأزمة السياسية في إيطاليا التي تتعرض لضغوط من أجل إقرار موازنة في الأشهر القليلة المقبلة.

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