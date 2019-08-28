الجيش اللبناني يطلق النار على طائرتين مسيّرتين إسرائيليتين جنوب لبنان

قال الجيش اللبناني إنه فتح النار على طائرتين مسيرتين من بين ثلاث طائرات مسيرة إسرائيلية اخترقت المجال الجوي اللبناني مساء اليوم الأربعاء في جنوب البلاد قرب الحدود، وإن الطائرات الثلاث عادت إلى المجال الإسرائيلي.

وتدخل طائرات إسرائيلية بشكل متكرر المجال الجوي اللبناني لكن هذه من الحالات النادرة التي يستهدف فيها الجيش الطائرات. وشكت بيروت مرارا للأمم المتحدة من إسرائيل التي تعتبرها دولة معادية بسبب انتهاكها لمجالها الجوي.

وقال مصدر أمني لرويترز إن القوات أطلقت النار من بنادق إم-16. ولا يمتلك الجيش اللبناني أنظمة دفاع جوي.

وقال الجيش في بيان إن الطائرة الأولى دخلت المجال الجوي اللبناني الساعة 19:35 فوق قرية العديسة الحدودية وعادت إلى إسرائيل بعد إطلاق النار عليها. وذكر أن طائرة ثانية مسيرة عادت إلى إسرائيل دون إطلاق النار عليها بعد أن حلقت فوق كفر كلا.

وأضاف الجيش أنه فتح النار على طائرة ثالثة عادت أدراجها إلى إسرائيل.

كان الرئيس اللبناني ميشال عون قد قال يوم الاثنين إن بلاده لها الحق في الدفاع عن نفسها بعد سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الأحد.

وفي وقت سابق اليوم استهدفت ضربات إسرائيلية موقعا عسكريا تابعا لجماعة فلسطينية مدعومة من إيران في سهل البقاع قرب الحدود مع سوريا.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن استهداف الطائرتين المسيرتين "نتحرى الأنباء".

وقال شاهد على الحدود إن الأوضاع هدأت بعد ذلك.