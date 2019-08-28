نيمار يوقع مع نتفلكس للمشاركة في الجزء الرابع من مسلسل لاكاسا دي بابيل

في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات قائمة بين نادي باريس سان جيرمان وبرشلونة بشأن انتقال نيمار دا سيلفا مقابل 170 مليون يورو، أعلن الثلاثاء اللاعب البرازيلي على حسابه في موقع تويتر توقيعه على عقد للمشاركة في المسلسل الإسباني الشهير لاكاسا دي بابيل La casa de Papel على موقع نتفليكس. وقال نيمار في تغريدته "لقد تمكنت من تحقيق حلمي بأن أكون جزءًا من مسلسلي المفضل. وأستطيع أن أقدم لكم الراهب جواو".

لاعب نادي باريس سان جيرمان أرفق التغريدة بشريط مصور يظهره وهو يرتدي زي العصابة الأحمر وقناع الفنان دالي الذي أصبح رمزا للتمرد.

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ويبدو وأن نيمار سيتقمص شخصية راهب برازيلي جواو في الجزء الرابع من السلسلة التي شهدت شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم والتي من المتوقع أن يتم بثها العام المقبل.