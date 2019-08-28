شاهد: الرئيس البوليفي ينضم إلى رجال الإطفاء لإخماد حرائق الغابات في بلاده

انضم رئيس بوليفيا ايفو موراليس إلى رجال الإطفاء في سانتا روزا، للمساعدة في إخماد حرائق الغابات، في وقت تكافح البلاد من أجل احتواء الحرائق المنتشرة عبر أنحاء بوليفيا.

وعلى امتداد مساحات شاسعة من الغابات الجبلية الاستوائية قرب الحدود مع باراغواي والبرازيل، ما تزال النيران مشتعلة. حوالي 1 مليون هكتار، أو ما يقارب 3800 ميل مربع ألحقت النيران بها الأضرار بحسب مسؤولين.

وكانت بوليفيا وقعت عقدا الأسبوع الماضي، لجلب طائرة صهريج عملاقة من نوع بوينغ 747، للمساعدة في القضاء على الحرائق، وقامت لهذا الغرض بتعبئة أكثر من ألفي (2000) رجل إطفال وطائرات صغيرة ومروحيات. ولكن رغم كل ذلك فإن المناطق المتضررة والتي أتت عليها النيران تضاعفت مساحاتها منذ يوم الخميس الماضي 22 آب أغسطس.

كذلك فإن آلاف الحرائق أهلكت أيضا مناطق شاسعة من غابات الأمازون الاستوائية، حيث تضاعف عدد الحرائق هذه السنة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في 2018، وهو ما أثار استياء عالميا.

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