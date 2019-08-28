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الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكي يهرب من الشرطة تجنبا للتحقيق فيتسبب في طريقه باصطدام مميت لعدد من السيارات

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بقلم:  يورونيوز 
أمريكي يهرب من الشرطة تجنبا للتحقيق فيتسبب في طريقه باصطدام مميت لعدد من السيارات
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قتل طفلان ونقل أحد عشر شخصا جريحا إلى مستشفى دايتون من أوهايو في الولايات المتحدة، جراء إصابتهم في حادث اصطدام عدد من السيارات كانت من بينها سيارة مسروقة تابعة للشرطة.

ويوجد من بين الجرحى في المستشفى ثلاثة اعتبرت جروحهم خطيرة. وكان الحادث وقع في دايتون عندما ذهب شرطي إلى منزل للتحقيق في عملية طعن، لكن المشتبه به هرب حينها في سيارة، ثم تركها ليسرق سيارة تابعة للشرطة. وخلال قيادة المشتبه به للسيارة المسروقة اصطدم بسيارتين أخريين على الأقل، قبل أن يتم القبض عليه.

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