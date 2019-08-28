أمريكي يهرب من الشرطة تجنبا للتحقيق فيتسبب في طريقه باصطدام مميت لعدد من السيارات

قتل طفلان ونقل أحد عشر شخصا جريحا إلى مستشفى دايتون من أوهايو في الولايات المتحدة، جراء إصابتهم في حادث اصطدام عدد من السيارات كانت من بينها سيارة مسروقة تابعة للشرطة.

ويوجد من بين الجرحى في المستشفى ثلاثة اعتبرت جروحهم خطيرة. وكان الحادث وقع في دايتون عندما ذهب شرطي إلى منزل للتحقيق في عملية طعن، لكن المشتبه به هرب حينها في سيارة، ثم تركها ليسرق سيارة تابعة للشرطة. وخلال قيادة المشتبه به للسيارة المسروقة اصطدم بسيارتين أخريين على الأقل، قبل أن يتم القبض عليه.

تتابعون على يورونيوزأيضا:

شاهد: سباق لإتلاف سيارات قديمة في أمريكا ينتهي بفاجعة !

البطل الأولمبي الكيني ديفيد روديشا ينجو من حادث سير مميت