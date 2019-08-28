ما هي قوة جواز سفرك؟ تعرف على أقوى وأضعف جوازات السفر العربية

أصدر مؤشر هينلي لجوازات السفر HPI قائمة جديدة لشهر تموز - يوليو 2019 تضم جوازات سفر دول العالم مرتبة فيها بحسب قوتها، استنادا لعدد الدول التي يستطيع حامل تلك الوثائق الدخول إليها.

ومن بين جوازات السفر التي تصدر عن 109 دولة حول العالم تبوأت الإمارات العربية المتحدة الصدارة بين الدول العربية والمرتبة العشرين عالميا، إذ يسمح جواز سفرها لحامله بالتنقل بحرية دونما الحاجة لتأشيرة دخول في 167 دولة حول العالم.

أما في نهاية القائمة فقد جاءت العراق الأخيرة عربيا بجواز سفر يمكن لحامله دخول 27 بلدا حول العالم فقط، وهي المرتبة قبل الأخيرة عالمياً، والتي احتلتها أفغانستان بجواز يسمح لحامله زيارة 25 دولة فقط.

ترتيب جوازات السفر العربية بحسب عدد الدول التي تسمح لحامل الجواز الدخول إليها من دون تأشيرة

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