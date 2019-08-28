شاهد: مهرجان معركة الطماطم في إسبانيا

شن الآلاف من المحتفلين بما يعتبر "أكبر معركة غذاء" في العالم في بونول بالقرب من مدينة فالنسيا في شرق إسبانيا الأربعاء، حيث ألقوا أطنانًا من الطماطم على بعضهم البعض. وقامت دار البلدية بتوزيع أكثر من 20 ألف تذكرة للمهرجان السنوي هذا العام الذي حضره العديد من السياح الأجانب والسكان المحليين على حد سواء.

واستقبلت صرخات مدوية ست شاحنات تحمل أكثر من 145 طناً من الطماطم أثناء مرورها في شوارع بونول وقذف المنظمون الطماطم الناضجة إلى الحشد. وفي وقت قياسي غطى اللون الأحمر الشوراع. وفضل البعض من المحتفلين إرتداء نظارات واقية لحماية أعينهم، كما تم لف بعض المباني بالبلاستيك للحفاظ على طلاء الجدران مما خلق مشهدًا فنيًا حديثًا.

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يتم الإحتفال بمهرجان الطماطم "توماتينا" في آخر يوم أربعاء من شهر أغسطس/ آب من كل عام ويقال إنه وليد لمعركة طماطم وقعت في العام 1945، عندما تجمع الشباب في ساحة قرية بونول لحضور موكب سلطات القرية وقام الشباب بقذف الموكب بالطماطم.

وسبق وأن مُنع المهرجان لفترة من الوقت خلال خمسينيات القرن الماضي في أوج ديكتاتورية الجنرال فرانسيسكو فرانكو، قبل أن يعود من جديد خلال الثمانينات بعد اكتسابه شعبية كبيرة في جميع أنحاء إسبانيا.