مقتل 3 من أفراد الأمن في انفجارين استهدفا نقطتي تفتيش في قطاع غزة

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس إن انفجارين ضربا نقطتي تفتيش في القطاع الثلاثاء مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة عدة فلسطينيين آخرين مشيرة إلى أنها أعلنت حالة الاستنفار. ونادرا ما تحدث هجمات كهذه ضد الحركة التي تملك أقوى جهاز مسلح في القطاع.

وقال إياد البزم المتحدث باسم الوزارة إن قوات الأمن تحرز تقدما في تعقبها للمسؤولين عن الانفجارين لكنه لم يذكر تفاصيل. وأضاف البزم "إن الأيادي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة لن تفلت من العقاب".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لا علم له بأي ضلوع للجيش في الحادث الذي يأتي في وقت يشهد مواجهات عبر الحدود مع حماس.

Pray for Gaza pic.twitter.com/5JCampah6h — EMY #GAZA 🇵🇸 غزة (@EmyPalestine) August 27, 2019

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وقال شهود إن الانفجار الأول دمر دراجة نارية لدى مرورها بنقطة تفتيش أمنية وعليها شخصان. وقتل شرطيان وأصيب فلسطيني ثالث. ولم يتضح بعد ما إذا كان الراكبان بين الضحايا.

وذكرت وزارة الداخلية أن الانفجار الثاني، الذي وقع بعد أقل من ساعة تقريبا، أسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة عدة أشخاص عند نقطة تفتيش بمنطقة أخرى في مدينة غزة.