شاهد: مخيم "القرن21" في المكسيك يضج بمهاجرين أفارقة ملوا الانتظار

اندلعت صدامات بين مهاجرين أفارقة وعناصر الحرس الوطني المكسيكي، وذلك بعد مضي أكثر من أسبوع من إغلاق المسؤولين المدخل الوحيد لمخيم المهاجرين المسمى "القرن 21"، الواقع في مدينة تاباشولا قرب غواتيمالا.

وأظهر شريط مصور التقطته مجموعة حقوقية صدامات عنيفة بين المهاجرين الأفارقة وعناصر الحرس المكسيكيين. ويقول المهاجرون إنهم يطالبون بمغادرة البلاد، والتوجه إلى الولايات المتحدة.

وكانت المكسيك نشرت خلال شهر يونيو حزيران 6000 ستة آلاف عنصر من الحرس الوطني، للمساعدة في مراقبة تدفق عدد المهاجرين المتوجهين إلى الولايات المتحدة، وجهزت 650 مركزا تابعا لوكالة الهجرة، من أجل تنظيم عبور الحدود.

وكانت الخطة المكسيكية طبقت ضمن اتفاق مع واشنطن بشأن الهجرة غير النظامية، يؤدي إلى رفع الرسوم الجمركية القاسية، التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضهاعلى جميع الواردات من المكسيك.

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