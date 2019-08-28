قال علماء إنه تم تلقيح سبع بويضات صناعيا لحيوان وحيد القرن الأبيض الشمالي المهدد بالانقراض مما يحيي الأمل في إنقاذ هذه الفصيلة.

سبع بويضات من آخر أنثيين متبقيتين لحيوان وحيد القرن الأبيض الشمالي تم تلقيحها صناعيا بنجاح وهو ما أحيا الأمل في إنقاذ هذا النوع المهدد بالانقراض وفقا لما قاله علماء.

وكان آخر ذكور وحيد القرن الأبيض الشمالي ويدعى (سودان) نفق العام الماضي في كينيا وبلغ من العمر 45 عاما لتتبقى أنثيين فحسب على قيد الحياة من هذه الفصيلة.

وناجين وفاتو هما ابنة سودان وحفيدته وعاش الثلاثة معا في محمية أول بيجيتا على بعد نحو 250 كيلومترا إلى الشمال من نيروبي حيث نفق سودان.

الحيوانات المنوية التي استخدمت في تلقيح البويضات استخلصت من ذكرين من نفس النوع وتم حفظها بالتجميد، وقال العلماء إن سبعا من عشر بويضات لناجين وفاتو نضجت وتم تلقيحها صناعيا هذا الأسبوع.

وتنقل البويضات فيما بعد إلى أمهات بديلات من فصيلة وحيد القرن الأبيض الجنوبي ويأمل العلماء أن تنجب صغارا من نوع وحيد القرن الأبيض الشمالي بصحة جيدة.