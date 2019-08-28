شاهد: رئيس وزراء كندا ترودو يمارس الرياضة على هامش قمة السبع

أجرى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حصة رياضية صباحية للركض على ساحل منتجع بياريتز الفرنسي وذلك على هامش قمة دول مجموعة السبع.

وليست هذه المرة الأولى التي تلتقط فيها الكاميرا ترودو وهو يتجاوز خطى حارسيحه الشخصيين، ففي صباح يوم أمس الإثنين التقط فريق تلفزيوني صورا لترودو وهو يركض.

وفي يوم الأحد قال مساعد لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن ترودو غطس في مياه ساحل بياريتز الذي يطوقه الجنود الفرنسيون مرفوقا بسفير بريطانيا لدى فرنسا أد لويلين.

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