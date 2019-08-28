شاهد: أنثى الباندا منغ منغ حامل

أكدت حديقة حيوان برلين أن منغ منغ، أنثى الباندا العملاقة المعارة إليها من الصين، حبلى حاليا مشيرة إلى أن المولود الجديد سيكون أول جرو للباندا تجري ولادته في ألمانيا.

منغ منغ .. أنثى الباندا العملاقة المعارة من الصين والتي تعيش حاليا في حديقة حيوان برلين تتوقع مولودا واحدا على الأقل خلال الفترة القادمة وفقا لما ذكرته الحديقة. هذا الخبر المثير للاهتمام جاء من خلال أشعة فوق صوتية تظهر صورة جرو صغير للباندا تم بثها على الموقع الإلكتروني للحديقة. وسيكون هذا هو أول جرو للباندا تجري ولادته في ألمانيا.

وقال أندرياس كنيريم مدير حديقة برلين إن الأطباء تمكنوا من رؤية الجنين في رحم الباندا مشيرا إلى أن قلبه ينبض بسرعة كبيرة وهو أمر مهم للغاية. وأضاف أن عملية الولادة ستتم داخل الحديقة خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وستكون ولادة جرو للباندا إنجازا تتوج به حديقة برلين الجهود التي بذلتها لتلقيح منج منج وشريكها جياو شنغ منذ وصولهما إلى الحديقة عام 2017 .

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وتقابلت منج منج مع شريكها جياو شنغ للمرة الأولى في أبريل نيسان الماضي، ثم جرى تلقيح منج منج صناعيا بهدف زيادة فرص خصوبتها. ومنذ ذلك الحين أجري عدد من الأشعات فوق الصوتية للباندا العملاقة.

وتمر إناث الباندا بفترة خصوبة مرة واحدة فقط كل عامين أو ثلاثة أعوام وتستمر هذه الفترة لاثنتين وسبعين ساعة فقط لذا كان مسؤلو الحديقة حريصين على إتمام عملية التلقيح بسرعة.

وقامت الصين بإعارة دببة الباندا ذات اللونين الأبيض والأسود إلى ألمانيا في إطار ما يعرف باسم "دبلوماسية الباندا". ولا توافق الصين على إرسال هذه الدببة إلا إلى البلاد التي تتمتع بعلاقات قوية معها.