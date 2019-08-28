لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

صربيا

شاهد: دبابة في استعدادات جماهير النجم الأحمر الصربي للقاء يانغ بويز

 محادثة
بقلم:  Ahmed Gannouni  مع رويترز
شاهد: دبابة في استعدادات جماهير النجم الأحمر الصربي للقاء يانغ بويز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

وضع مشجعون لنادي رد ستار بلغراد الصربي دبابة خرجت من الخدمة أمام ملعبهم قبل مواجهة لتحديد المتأهلين لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام يانغ بويز السويسري في لفتة وصفها أحد المشجعين بانها "طبيعية تماما".

وتعود الدبابة تي-55 لفترة الاتحاد السوفيتي السابق وهي واحدة من أكثر من ألف دبابة خدمت لعقود في الجيش اليوغوسلافي السابق.

وزينت الجماهير الدبابة بألوان قميص لعب رد ستار بلغراد ووضعتها أمام المدخل الشمالي لملعب رايكو ميتيتش يوم الاثنين.

ويخصص الجزء الشمالي من الملعب عادة لجماهير رد ستار التي تورطت في السابق في أحداث عنف.

وقال موقع لمشجعي نادي رد ستار على الإنترنت قبل مباراة الإياب بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل 2-2 "أسلحة رد ستار باتت جاهزة".

ونفى مشجعو رد ستار أن يكون وضع الدبابة أمام الملعب تصرفا استفزازيا وقام العشرات منهم بالتقاط الصور بجوارها.

وقال المشجع نيناد "ليس استفزازا.. إنه إمر طبيعي تماما.. الحرب انتهت منذ 25 عاما".

وأضاف مشجع آخر يدعى ستانيسا بوسيوكوفيتش بعد أن اشترى تذاكر المباراة "إنها أمور تتعلق بكرة القدم أكثر من أي شيء آخر".

وهون وزير الداخلية نيبوشا ستيفانوفيتش من الأمر قائلا إنه لا توجد ذخائر في الدبابة.

وأبلغ الصحفيين "باتت هيكلا الآن يشبه الدبابة رغم وجود المدفع والبرج، قال مسؤولون إنه لا يوجد أي داع لتدخل الشرطة".

للمزيد على يورونيوز:

مشجعون لباريس سان جيرمان ينتقمون من نيمار في مواجهة النادي الأولى

"الكاف" يفرض غرامة مالية على الجزائر بسبب جماهيره

شاهد: الجماهير تقتحم ملعب أوكا وتهاجم اللاعبين في ديربي أثينا