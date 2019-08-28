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روسيا

شاهد: الشرطة الروسية تحبط عملية تهريب آلاف السلاحف النادرة

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بقلم:  Ahmed Gannouni 
شاهد: الشرطة الروسية تحبط عملية تهريب آلاف السلاحف النادرة
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أعادت السلطات الروسية أكثر من أربعة آلاف سلحفاة تنتمي لفصيلة نادرة إلى منطقة أريس بعد محاولات تهريبها من روسيا إلى كازاخستان.

وضبطت الشرطة الحدودية الروسية تلك الشحنة التي كانت مخبأة في 24 حقيبة بلاستيكية على ظهر شاحنة تم إيقافها على الحدود الروسية الكازاخستانية.

وأنكر سائق الشاحنة علمه بمحتوى الشحنة، وقال إنه لا يعرف صاحب الزواحف.

ووفقًا لوزارة الداخلية التي لا تزال تحقق في القضية، تبلغ قيمة الزواحف حوالي 790 ألف روبل روسي (117 ألف دولار).

وكانت السلطات، قد قامت بإيواء السلاحف في مبنى فارغ في جامعة أورينبورغ التربوية، حيث تم الاعتناء بهم من قبل الطلاب والأساتذة لأكثر من شهر قبل إعادتها إلى كازاخستان.

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