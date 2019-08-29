نشطاء يطلقون طائرات مسيرة فوق مطار هيثرو للتحذير من تغير المناخ

قال نشطاء بريطانيون معنيون بتغير المناخ إنهم سيطلقون طائرات مسيرة تستخدم كلعب بالقرب من مطار هيثرو في لندن ابتداء من 13 سبتمبر/ أيلول المقبل في خطوة من المحتمل أن توقف جميع الرحلات الجوية وذلك للضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر صرامة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وقالت مجموعة (هيثرو بوز) "اعتبارا من 13 سبتمبر سنستغل ثغرة في بروتوكولات الصحة والسلامة في مطار هيثرو وسنطلق طائرات مسيرة تستخدم كلعب داخل المنطقة المحظورة للمطار".

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وأضافت في بيان "نتوقع أن ترد سلطات المطار بتأجيل جميع الرحلات الجوية... لن يتم إطلاق الطائرات المسيرة في مسارات التحليق ولن يكون هناك أي خطر على أي شخص".