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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: الشرطة الأميركية تطارد رجلا عاريا يشتبه بارتكابه 3 جرائم قتل

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بقلم:  يورونيوز 
حاول ماثيو برنارد التهجم على الشرطي الذي دافع عن نفسه باستخدام رذاذ الفلفل والهراوة
حاول ماثيو برنارد التهجم على الشرطي الذي دافع عن نفسه باستخدام رذاذ الفلفل والهراوة -
حقوق النشر
رويترز
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تحقق شرطة فرجينيا في الولايات المتحدة الأميركية في اتهامات موجهة إلى ماثيو بيرنارد، بقتل ثلاثة أشخاص، وفي فراره من عناصر الأمن، عارياً، في شوارع مدينة كيلينغ.

وتظهر صور الفيديو أعلاه برنارد هارباً من عناصر الأمن الذين يحاولون إيقافه، وتم تصويرها أمس، الثلاثاء. وكانت الشرطة اشتبهت الشرطة به كمنفذٍ لثلاث جرائم قتل شنيعة، راح ضحيتها والدة برنارد، أخته، وصغير أخته البالغ من العمر عاماً واحداً فقط.

وقال أحد ضباط الشرطة إنه حاول استخدام الهراوة لتوقيف برنارد عندما اقترب منه بالقرب من موقف سيارات تابع لكنيسة، ولكن الأخير فرّ إلى الشارع، حيث أوقفه شرطيون آخرون.

وتتابع التحقيقات مع المشتبه به حالياً، بانتظار مثوله أمام محكمة جنائية في الولاية.

المصادر الإضافية • رويترز