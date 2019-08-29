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المغرب

مقتل سبعة أشخاص على الأقل في فيضانات بإقليم تارودانت جنوب المغرب

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
فيضانات في المغرب/ أرشيف
فيضانات في المغرب/ أرشيف -
حقوق النشر
أ ف ب
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قالت السلطات المغربية مساء الأربعاء إن سبعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم في فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، قرب مدينة تارودانت الواقعة على بعد 600 كيلومتر جنوبي الرباط.

وأضافت السلطات أن "الأمطار القوية أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص (في قرية) دوار تيزرت قرب مدينة تارودانت". وذكرت أنها تبحث بمساعدة السكان المحليين عن ناجين محتملين وأنها "ستطلع الرأي العام الوطني بآخر المستجدات".

وكانت مقاطع مصورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت مجموعة من الأشخاص يتابعون مباراة لكرة القدم قبل أن يجرف نهر فائض الملعب وسط صراخ الأهالي.

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